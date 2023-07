Ariano. Nuova segnaletica in città, obiettivo: strade più sicure e a norma Il punto della situazione con il comandante della polizia municipale Angelo Bruno

Rendere più sicure le strade della città, partendo dalla segnaletica stradale da anni non conforme al codice della strada in molte zone. Polizia municipale in campo ad Ariano Irpino sotto la direzione del comandante Angelo Bruno.

"Stiamo rivedendo la segnaletica al fine di riportarla nella normalità - afferma Bruno - nel caso specifico della rotonda sottostante l'ospedale vi erano delle correnti di traffico che si intersecavano pericolosamente. Oggi finalmente è una rotonda italiana, a norma. In contemporanea stiamo operando il ripristino della segnaletica in località Maddalena non conforme al codice della strada.

La situazione era assolutamente fuori controllo, fuori norma. Un'isola di traffico a raso in un'area di intersezione vasta è stata interrotta senza alcuna cognizione. Non si capisce perché è stato commesso un errore madornale nell'interrompere un'isola di traffico in area di intersezione pericolosa. Nulla è stato tolto a nessuno. Semplicemente ci chiediamo cosa e perchè gli era stato dato in precedenza, atteso che non si poggia su nessuna norma.

Possibilità future

E' allo studio del comune, consentire da Rampa San Pietro per chi proviene da Cardito, la possibilità di proseguire dritto su Corso Vittorio Emanuele, arrivare ai semafori e quindi tornare indietro per avere un accesso agevole alle attività che oggi si sentono in qualche modo lese. Questa svolta avverrà in totale sicurezza in quanto gli automobilisti, rispetteranno quello che è un incrocio regolato da semaforo.

Rotonda sotto l'ospedale

Mi meraviglia, ma davvero mi meraviglia, le polemiche di queste ore. Era una rotonda difforme da ogni regola di sicurezza stradale. Una rotonda ibrida, che forse non esisteva in nessuna parte d'Italia. E' davvero sconcertante ascoltare polemiche quando si opera per aumentare la sicurezza stradale. Dovrebbe essere interesse di tutto.

Va ricordato

In caso di incidenti con lesioni o addirittura decessi, la conformità e l'opportunità della sicurezza stradale è un elemento importante per stabilire le responsabilità e se la segnaletica è difforme, sbagliata o agevola in qualche modo gli incidenti ne risponde l'ente proprietario della strada. Quindi noi abbiamo l'obbligo di garantire l'ente proprietario della strada, perché è nostro compito farlo oltre alla sicurezza.