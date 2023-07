Ariano: Claudia Campobasso visita il campo scuola della protezione civile La dirigente della sala operativa della protezione civile della regione Campania elogia la flumerese

La dirigente della sala operativa della protezione civile della regione Campania Claudia Campobasso è giunta stamane ad Ariano Irpino in visita al campo scuola organizzato dall'associazione flumerese "Impegno e Solidarietà guidata dal presidente Francesco Giacobbe.

Quattro giornate di attività particolarmente intense e coinvolgenti che hanno visto oggi anche la presenza dei militari del gruppo carabinieri forestali di Avellino esperti in materia antincendio boschivo i quali hanno omaggiato il presidente Giacobbe di una pergamena e il soccorso alpino speleologico regione Campania.

La dirigente della sala operativa della protezione civile della regione Campania Claudia Campobasso:

"Ringrazio Francesco Giacobbe e tutti i volontari della protezione civile flumerese e li ringrazio per questa bellissima iniziativa e l'impegno dimostrato. Non è facile organizzare un campo. Ma qui c'è tutta l'esperienza maturata negli anni. Fanno parte di un coordinamento, un gruppo di associazioni di protezione civile che fanno rete tra loro. Qual'è il segreto di questi campi? Io sono una mamma e ho figli come voi. Innanzitutto, ci dobbiamo divertire. E chiaramente, è qui che impariamo che cos'è la protezione civile, una grande famiglia, di cui mio auguro possiate far parte anche voi."