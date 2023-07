Estate e concerti di piazza in Irpinia: Ariano spacca E chissà possa essere il preludio per un mega evento di piazza a Ferragosto...

Non si vedeva da anni una piazza così gremita ad Ariano Irpino. Per chi ha buona memoria, dai concerti di Biagio Antonacci, Gigi D'Alessio, Giorgia, Mango, solo per citare qualche big ma l'elenco è lunghissimo e comprende anche Ligabue e Venditti al Renzulli. Un colpo d'occhio davvero spettacolare, definito dai "The Kolors" tra i più belli d'Italia nel loro tour. La bellissima foto pubblicata sulla pagina facebook "Festa Sant'Antonio Ariano Irpino" parla da sola.

Tutto ha funzionato alla perfezione grazie alla impeccabile organizzazione del comitato festa Sant'Antonio e al lavoro dei volontari della protezione civile Aios, gruppo comunale e pubblica assistenza Vita.

Nessuna falla nell'organizzazione. Un gruppo dinamico di giovani guidati da don Daniele Palumbo. Per la città è stata anche una boccata di ossigeno per le strutture ricettive a partire dalle attività presenti in zona.

C'è chi è giunto già dalla mattinata da varie parti d'Italia come Emanuele proveniente da Bari o Rita e la sua band da Roma per gustare le specialità locali.

Senza dubbio il primo grande evento dell'estate, rinviato come ben noto a tutti in segno di lutto a causa della tragica morte di Emilio, Pamela ed Emanuele il cui successo oggi è dedicato a loro.

E chissà se questa invidiabile cartolina di piazza Mazzini, possa risvegliare l'entusiasmo di qualche imprenditore arianese per organizzare come accaduto con l'unione commercianti arianesi negli anni scorsi diretta da Dino D'Amato e i suoi validissimi collaboratori un mega concerto di ferragosto in Piazza Plebiscito. Un gruppo che non ha mai fallito nella scelta dei migliori artisti. Il sasso lo abbiamo lanciato...