Estate arianese, Franza: "La nostra città ha bisogno del contributo di ognuno" Elogi da parte del sindaco al comiutato festa Sant'Antonio dopo il grande successo di piazza

"Cari membri del comitato festa Sant'antonio, voglio rivolgermi a voi oggi e voglio farlo pubblicamente. Siete riusciti a creare un'atmosfera davvero speciale e coinvolgente, regalando a tutti noi un momento di gioia e divertimento. Avete avuto una battuta di arresto, come tutti d’altronde, a causa del covid e siete tornati ancor più uniti e travolgenti oggi onorando una festa tanto cara a tutti noi e alla tradizione arianese riproponendo il tutto in un’ottica contemporanea e rivolta davvero ad un pubblico talmente ampio da non lasciar scontento nessuno, dai più più piccoli ai più grandi.

A parlare pubblicamente è il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza:

"Altro grande riconoscimento è stato quello di posticipare l’evento di un mese in onore e rispetto dei nostri amici, che mai dimenticheremo, ed è anche per loro, ne sono convinto, che non avete ceduto e uniti avete lavorato perché arrivasse questo giorno anche e soprattutto nel loro ricordo.

Grazie per l'impegno, la dedizione e il lavoro svolto per rendere questa festa indimenticabile. Un ringraziamento particolare va al carissimo don Daniele Palumbo, una guida impareggiabile per tutti noi.

Il vostro entusiasmo è travolgente - conclude Franza - ed è in questo segno che avrà inizio l’estate arianese. La nostra Ariano ha bisogno del contributo di ognuno, ha bisogno di collaborazione e solidarietà, ha bisogno di riscoprire e riscoprirsi ogni giorno come una comunità attiva e appartenente ad solo sentire: Ariano c’è e sarà sempre più protagonista. Grazie. Complimenti a tutti voi!"