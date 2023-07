Rita Perrotta non è più il direttore sanitario del Frangipane: si è dimessa Non si conoscono al momento le motivazioni della scelta

Rita Perrotta non è più il direttore sanitario dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino: si è dimessa. La notizia è fondata ma al momento non si conoscono le motivazioni di questa scelta maturata dopo solo poche settimane dall'insediamento nella struttura sanitaria di via Maddalena. Al momento è in atto una mediazione con la direzione generale ma la decisione sarebbe irremovibile.

"E' un impegno oneroso ma sicuramente prestigioso - ci aveva dichiarato il giorno della presentazione, alla presenza del direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante - l'ospedale è un punto di riferimento importante per questo territorio. Abbiamo già avuto delle direttive, sappiamo quali sono le priorità, le azioni sulle quali lavoreremo sin da subito in sintonia, condivisione e comunicazione. Siamo già da oggi operativi.

Rita Perrotta, arianese di origini, aveva sostituito il direttore sanitario facente funzioni Silvio D'Agostino, il quale con grande spirito di sacrificio, abnegazione e professionalità ha diretto precedentemente la struttura sanitaria arianese soprattutto nel periodo più critico della pandemia.