Ariano: gatti avvelenati perchè forse scomodi nei vicoletti Quando la malvagità umana non ha limiti

Gatti eliminati perchè forse scomodi. E' accaduto ancora una volta nei vicoletti di via Intonti ad Ariano Irpino. Se ne contano circa una decina negli ultimi mesi.

A lanciare l'allarme un residente. Gli animali sarebbero stati avvelenati. Le ultime carcasse sono state rimosse lungo una scalinata, davanti ad una vecchia abitazione accanto a cibo e acqua.

Non si comprende il perchè di tanto accanimento e malvagità verso gli animali. Di certo ad Ariano e in qualche comune limitrofo non è la prima volta che accadono episodi del genere, rimasti purtroppo tutti impuniti. Dell'accaduto è stata informata la polizia municipale, ma nessun sopralluogo è stato effettuato finora sul posto, fanno sapere i residenti.