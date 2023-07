Ariano, oratori e tutela del territorio: bambini a lezione di protezione civile Incendi boschivi: simulazioni e prove pratiche

L'affascinante avventura degli oratori estivi. Partecipazione da record nelle varie parrocchie ad Ariano Irpino dove c'è stato un grande coinvolgimento da parte di sacerdoti, animatori, animatrici e famiglie. Aggregazione, momenti di preghiera, sport ed anche prevenzione.

E' quanto accaduto stamane nel popoloso piano di zona dove il folto gruppo di bambini, appartenenti alla parrocchia Madanna di Fatima ha ospitato i volontari della protezione civile flumerese, con il presidente Francesco Giacobbe, reduci dal campo scuola svoltosi in contrada Casone negli spazi di proprietà della comunità montana ufita in ci ha sede l'associazione "Impegno e solidarietà".

I volontari hanno mostrato mezzi e strumenti in dotazione per poter intervenire in caso di incendio boschivo e vestito i bambini per renderli pienamente operativi, con divise, casco e guanti nelle operazioni di spegnimento.

Il parroco don Alberto Lucarelli insieme al suo vice don Vincenzo Losanno, ha ringraziato la flumerese per la loro adesione all'iniziativa e la grande professionalità mostrata.