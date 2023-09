La pizza e il grande talento del 17enne flumerese Michele Stasio Due premi in solo colpo ad Ercolano per il giovane pizzaiolo irpino

Sul podio come pizzaiolo più giovane e per la sua specialità gourmet. Due premi in un solo colpo ad Ercolano nel napoletano. Ancora un successo importante e prestigioso per il 17enne irpino Michele Stasio.

Il giovane talento flumerese è già reduce dalla fiera internazionale Tuttopizza 2023 alla mostra d'oltremare, dove con team di Grottaminarda e la scuola Agt nel giugno scorso ha ottenuto il primo posto.

Michele frequenta l'istituto alberghiero ad Ariano Irpino e sin da piccolo ha maturato la passione per la cucina, i dolci, e ora per la pizza.

Ha partecipato con i suoi pochi risparmi ai corsi per pizzaioli credendo fermamente nelle sue capacità, ha iniziato poi a lavorare in pizzeria mostrando sempre il meglio e ricevendo continue soddisfazioni personali. Poi la proposta di partecipare al Tuttopizza 2023 alla mostra d'oltremare a Napoli, al secondo campionato regionale dell'arte bianca in gruppo e da solo, recentemente al concorso tenutosi ad Ercolano e con la sua mitica pizza gourmet ha portato in alto ancora una volta il nome della sua terra d'Irpinia.