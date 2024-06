Divieto scarico rifiuti? Ecco la risposta degli incivili ad Ariano La cartolina di Loreto

Non basta il cartello della polizia municipale: "Divieto scarico rifiuti" a scoraggiare gli incivili che hanno preso di mira una piccola piazzola, nell'ultimo curvone di località Loreto ad Ariano Irpino. La zona da anni è oltraggiata da deturpatori dell'ambiente.

Le immagini sono state girate nel pomeriggio di oggi e documentano l'attuale situazione di degrado. Una pessima cartolina nella zona sottostante il centro diocesano di pastorale giovanile chiesa Madonna di Loreto, inaugurato nel dicembre del 2016.

Non sempre le colpe sono da attribuire agli amministratori comunali. In questo caso, gli incivili andrebbero individuati e sanzionati. Ma si sa bene, purtroppo che resteranno impuniti, non essendo impresa facile