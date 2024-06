Del Fes Avellino - Fabo Herons Montecatini: è la vigilia di Gara 3 della finale Domani (ore 20.30) dentro o fuori per gli irpini, match point Serie A2 per i toscani

"Torniamo al PalaDelMauro consapevoli di avere un solo risultato a disposizione". Così l'assistant coach della Del Fes Avellino, Salvatore Formato, si è espresso alla vigilia della terza gara della finale promozione per la Serie A2 tra gli irpini e la Fabo Herons Montecatini, avanti 2-0 e con il primo match point: "Abbiamo bisogno di una prova continua e convincente, ma soprattutto c’è da pareggiare l’intensità fisica dei nostri avversari, che in gara 2 ha preso il sopravvento. - ha spiegato il vice di coach Alessandro Crotti - Abbiamo avuto poco tempo per recuperare le energie, ma davanti al nostro pubblico vogliamo vincere per allungare la serie".

L'iniziativa "Coloriamo il PalaDelMauro"

"A Montecatini abbiamo giocato due gare differenti: nella prima siamo andati vicini al successo e resta dell’amaro in bocca per non essere riusciti a chiudere la partita. - ha aggiunto il lungo della Del Fes, Matias Bortolin - Nella seconda gara la Fabo Herons ha disputato una partita perfetta ed ha vinto con merito. A questo punto non abbiamo alternative, dobbiamo riscattare la brutta prova di martedì e portare la serie a gara 4". La Del Fes spera di poter ritrovare nelle rotazioni Verazzo, Vasl e Carenza, praticamente out in Gara 2. Per Gara 3 la società avellinese ha lanciato l'iniziativa "Coloriamo il PalaDelMauro": "Tutti i nostri tifosi sono invitati, in occasione di Gara 3 della finale playoff ad indossare una maglietta verde e/o un vessillo biancoverde. Con voi avremo in campo un uomo in più. Vi aspettiamo".

Barsotti: "Servirà un'impresa"

"La terza partita è sempre la più difficile, stiamo ricaricando le pile, ci troveremo in un ambiente caldo, in una piazza storica, servirà un'impresa. - ha affermato il coach della Fabo Herons, Federico Barsotti - Vogliamo continuare con i passi in avanti nell'atteggiamento, i ragazzi dimostrano di giocare per la squadra. L'energia mentale è quella che farà la differenza, vorrei vedere la difesa dei primi 20 minuti di gara 2". "Per ora non abbiamo fatto niente, non è certo finita. - ha aggiunto il centro dei toscani, Matej Radunic - Andiamo ad Avellino senza pensare che siamo in vantaggio 2-0. Ci siamo allenati duramente tutta la stagione, abbiamo ancora tanta energia, è il momento di dimostrarlo. Loro in casa hanno rimontato con la Pielle, dobbiamo andare concentrati e convinti".