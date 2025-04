Avellino-Monopoli: le probabili formazioni, lupi tra certezze e novità Alle 19.30 la sfida al "Partenio-Lombardi" per la trentaseiesima giornata di Serie C

Biancolino ripartirà dalle certezze, ma in particolar modo dalla capacità di andare oltre le difficoltà e le assenze espressa dal suo Avellino lungo la serie di vittorie di fila. C'è l'obiettivo del nono successo consecutivo per i lupi che alle 19.30 affronteranno il Monopoli in un "Partenio-Lombardi" sold-out (9080 spettatori). Dubbio Iannarilli-Marson per la porta con il titolare reduce da giorni complicati per il fastidio al retto femorale sinistro, ma comunque regolarmente tra i convocati. La linea difensiva sarà composta da Cancellotti, Rigione, Enrici e Cagnano. A centrocampo Armellino è in vantaggio su Palumbo per la maglia da titolare in compagnia di Palmiero e Sounas nel reparto. Rocca è rientrato nell'elenco dei convocati. Prospettiva di un 4-3-1-2 già da 4-3-3 (4-3-2-1) per Biancolino con Lescano punta e Panico e Russo esterni/trequartisti per andare oltre l'indisponibilità di Patierno, squalificato per somma di ammonizioni. D'Ausilio e Tribuzzi sono reduci da una settimana condizionata rispettivamente dall'infortunio al piede e per noie muscolari.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palumbo, Sounas; Russo; Panico, Lescano. All. Biancolino. A disp. Pizzella, Guarnieri, Marson, Todisco, Cionek, Frascatore, Manzi, Rocca, Tribuzzi, Palumbo, Arzillo, Mutanda, D'Ausilio, Zuberek, Campanile

Così i pugliesi nel match con il Potenza (0-0)

Monopoli (3-5-2): Vitale; Miranda, Miceli, Viteritti; Valenti, Falzerano (42’ st Scipioni), De Risio (30’ st Battocchio), Greco (12’ st Calvano), Pace; Bruschi (30’ st Yeboah), Grandolfo (42’ st Pellegrini). All. Colombo. A disp. Albertazzi, Silvestris, Bizzotto, Cristallo, Virgilio, Contessa, Sylla, Cellamare