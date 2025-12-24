Avellino, condoni falsi: il 29 dicembre le operazioni irripetibili sui cellulari

Partiranno il 29 gennaio le operazioni peritali sui dispositivi sottoposti a sequestro dai militari dell’Aliquota di Pg delle Fiamme Gialle presso la Procura e della Digos nei confronti dei 15 indagati per falso nell’ambito dell’inchiesta sui condoni al Comune di Avellino.
Il pm che coordina le indagini, il sostituto procuratore della Repubblica di Avellino Fabio Massimo Del Mauro, ha conferito ieri mattina al consulente Lorenzo Laurato l’incarico per estrarre la copia forense dei dispositivi sequestrati da parte della polizia giudiziaria che conduce gli accertamenti.
Nel collegio difensivo ci sono gli avvocati Teodoro Reppucci, Nello Pizza, Benedetto Vittorio De Maio, Edinolfo Nittolo, Eduardo Volino, Annarita Alois, Elvira De Leo, Bibiana Iannaccone. I presunti falsi condoni rilasciati dal Comune di Avellino sarebbero stati realizzati rinnovando richieste di sanatoria per abitazioni non sanabili utilizzando protocolli di domande realmente presentate da soggetti deceduti.