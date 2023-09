Guasto alla rete elettrica a Greci: notte di super lavoro per l'Enel Non solo incendi nella Valle del Cervaro

Non solo incendi nella Valle del Cervaro ma anche black out. Un serio guasto alla rete elettrica ha mandato in tilt l'illuminazione pubblica a Greci. E' successo alla località tre fontane.

Gli operai dell'Enel sono intervenuti immediatamente sul posto per riparare il danno che sembra essere di grosse proporzioni.

I lavori sono in corso al fine di ripristinare al più presto il servizio nella zona. Un bilancio complessivo si potrà avere solo nelle prossime ore.