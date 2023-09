Caldo anomalo: seconda notte tropicale a Montevergine Mai sotto i venti gradi nella fascia pedemontana

"Per la seconda notte consecutiva, nella fascia pedemontana del Partenio, intorno ai 700 m di quota, la temperatura minima non è scesa al di sotto del 20°C. In gergo meteorologico e climatologico, qualora si manifesti una situazione di questo tipo, si parla di “notte tropicale”. Si tratta di dati emblematici, che la dicono lunga su quanto sia anomala la parentesi meteorologica che stiamo vivendo in questo periodo". Lo spiegano gli esperti dell'osservatorio di Montevergine alle prese con i rilievi stagionali, che mostrano temperature sopra la media stagionale. Per domani Mercoledì 20 Settembre 2023: si prevedono condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso per gran parte della giornata. Non sono attesi fenomeni di rilievo. TEMPERATURE: in ulteriore leggera flessione nei valori massimi. VENTI: deboli di direzione variabile.