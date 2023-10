Un parroco che va e un altro che viene: commozione a Melito Irpino Fine mandato dopo 50 anni per don Rocco Mansueto, al suo posto don Michele Puopolo

E' stata una grande festa, un traguardo a dir poco storico. Dopo ben 50 anni di apostolato tra la gente, Melito Irpino saluta il parroco dei record, don Rocco Mansueto al termine del suo mandato. Mezzo secolo di impegno sacerdotale al servizio della comunità ufitana, al fianco di tante generazioni. A prendere il suo posto è don Michele Puopolo di Ariano Irpino, proveniente dalla parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino in contrada Tressanti.

La cerimonia si è volta in piazza degli Eroi, tra palloncini gialli e bandierine colorate, alla presenza del vescovo della diocesi di Ariano Sergio Melillo e del padrone di casa, il sindaco Michele Spinazzola.

Particolarmente toccante la celebrazione eucaristica nella chiesa di Sant’Egidio, dove sono accorsi in pullman i tanti parrocchiani arianesi, particolarmente legati a don Michele, sacerdote dinamico e coinvolgente. Una festa che si è protratta fino a tarda sera nel centro sociale con un ricco buffet offerto dai parrocchiani e dal locale circolo Anspi.

Per don Michele, reduce da un cammino sacerdotale particolarmente impegnativo nelle campagne a nord di Ariano durato dieci anni, l'inizio di una nuova esperienza in una realtà importante e laboriosa. Attestazioni di affetto e calore da parte della gente per entrambi e grande commozione.