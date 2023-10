San Martino V.C., incontro pubblico sulla messa in sicurezza centro storico L'amministrazione sfrutterà i fondi del PNRR

Domenica 15 ottobre, alle ore 10.30, nell'aula consiliare, l'Amministrazione Comunale incontra la cittadinanza per discutere sulle progettazioni relative alla Messa in sicurezza del Centro Storico.

Un'occasione storica offerta dai fondi del PNRR per rilanciare la nostra comunità, con l'obiettivo di trasformare una criticità in una occasione di crescita e sviluppo per il nostro Paese. Non mancare, partecipa e dai il tuo contributo.