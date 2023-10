Incendio Pianodardine: nube nera e allarme diossine: il sindaco chiude le scuole Il primo cittadino di Montefredane Ciro Aquino: per prudenza niente scuola

Inferno di fuoco nel cuore della notte ad Avellino, dove i vigili del fuoco sono stati chiamati ad affrontare un incendio di proporzioni imponenti, che ha coinvolto un'importante struttura industriale a Pianodardine. In particolare, l'opificio della Me.Res. è stato avvolto completamente dalle fiamme, scatenando un'operazione di soccorso immediata che si è conclusa alle 5 del mattino. Il sindaco di Montefredane ha deciso di chiudere le scuole per motivi di sicurezza. In un comunicato social, il sindaco Ciro Aquino ha dichiarato: "Alla luce dell'incendio avvenuto all'interno del complesso industriale di Via Pianodardine Avellino, che ha interessato lo stabilimento MERES srl, operante nel settore della lavorazione di resine e polimeri, con conseguente formazione di grosse nubi di intenso fumo nero dovuto alla combustione di materiale altamente infiammabile, considerata la necessità di prevedere, in via del tutto prudenziale, ordino la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il giorno 19 ottobre 2023."

L'incendio a Pianodardine rappresenta un grave pericolo per la sicurezza e l'ambiente locale, e le autorità stanno lavorando intensamente per affrontare la situazione in modo adeguato. Sono necessari ulteriori accertamenti per valutare gli impatti a lungo termine di questo gravissimo episodio.