Condotta idrica in frana a Melito: nessun sopralluogo e avvio lavori da un anno Promesse non mantenute e rischio di un nuovo collasso con l'arrivo dell'inverno

E' trascorso quasi un anno, dal susseguirsi di movimenti franosi che avevano mandato in ginocchio il sistema idrico in diversi comuni a causa della ripetuta rottura della condotta a Melito Irpino, nella vallata a ridosso della nota azienda vitivinicola Ruggiero.

Riparazioni su riparazioni, una situazione ad alta tensione che aveva fatto registrare persino l'intervento dei carabinieri. Poi una breve tregua con l'annuncio da parte dell'alto calore dell'avvio dei lavori durante il periodo estivo. Nulla di tutto questo, anzi se vogliamo dirla tutta, non è stato effettuato neppure un sopralluogo per monitorare nel tempo la situazione. Nessuna traccia di operai e mezzi, come il cantiere smantellato misteriosamente dall'Anas poco distante da qui sul viadotto.

Tutto è stato abbandonato al proprio destino, senza neppure ripristinare lo stato dei luoghi. Intanto l'autunno è appena iniziato e un altro inverno arriverà. Che cosa dobbiamo aspettarci dopo questo stato di totale abbandono?