"Voglia di sorrisi": grande e calorosa accoglienza a Melito Irpino Una bella serata in ricordo di Emilio, Pamela ed Emanuele

La neonata associazione "Voglia di sorrisi" su invito del parroco Don Michele Puopolo e del sindaco Michele Spinazzola ha presentato il suo progetto ai cittadini di Melito Irpino.

Una bella serata in ricordo di Emilio, Pamela ed Emanuele che ha visto la partecipazione del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza e del vescovo Sergio Melillo, che per impegni non erano stati presenti alla presentazione sul tricolle avvenuta domenica 15 ottobre.

È stata l’occasione per rendere nota l’intenzione dell’amministrazione di Ariano di creare un area cani in villa comunale come era desiderio di Emilio e aprire un discorso sui progetti di beneficenza coadiuvati dalla diocesi di Ariano Irpino-Lacednia guidata da Melillo.

"Ringraziamo vivamente la comunità di Melito per il caloroso abbraccio che ci ha riservato ed in particolare Don Michele ed il sindaco che ci hanno chiesto di essere presenti con altre iniziative."