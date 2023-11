Monteforte: un albero per il piccolo Leon: "Guarisci presto forte guerriero" L'iniziativa in piazza Loffredo

In occasione della giornata mondiale dell'albero 2023 a Monteforte Irpino la comunità dedica al piccolo Leon, il bimbo di tre anni in cura al Santobono, un albero in paese.

"In foto vedete l'Ulivo che l'Amministrazione Comunale ha piantumato presso il parco Loffredo insieme al gruppo "Clean Up Monteforte Irpino" per il piccolo Leon Santiago, al quale auguriamo una prontissima guarigione e a cui dedichiamo una preghiera. RIngraziamo il padre del piccolo Leon e tutti coloro che hanno contribuito a questa bella iniziativa". Spiega il sindaco Costantino Giordano.