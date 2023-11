Lavori intelligenti di notte, da parte di comune e Anas ad Ariano Irpino Obiettivo: evitare un ennesimo appesantimento alla già caotica statale 90 nelle ore di punta

Lavori intelligenti di notte, da parte di comune e Anas ad Ariano Irpino. Da un lato, sul versante Cardito della statale 90 gli scavi per gli allacciamenti della rete fognaria. Un progetto importante, atteso da anni i cui interventi sono partiti da località Manna, senza arrecare grossi disagi. Ma questa volta su disposizione del sindaco Enrico Franza, al fine di evitare un ulteriore appesantimento alla già caotica statale 90 delle puglie nelle ore di punta, si è deciso di intervenire di notte. Un senso unico alternato è stato attivato in prossimità del bivio di contrada Santa Barbara.

A dare precise disposizioni alle imprese è stato il comandante della polizia municipale Angelo Bruno che segue con la massima attenzione la questione traffico, spina nel fianco degli arianesi da anni.

In zona Maddalena invece l'Anas ha effettuato un'opera di pulizia e bonifica della galleria Maddalena e grattato il manto stradale . Si tratta di operazioni preliminari per la posa del nuovo asfalto. La speranza è che possa sparire il pericolosissimo new jersey in cemento che sta arrecando non pochi disagi e rischi agli automobilisti in transito.