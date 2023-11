Ariano: L'Anas asfalta di giorno un tratto della Variante ed è un disastro E' andata meglio di notte lungo la statale 90 in contrada Santa Barbara ma stamane caos generale

L'Anas decide di asfaltare di giorno il tratto di via Variante in prossimità della galleria Maddalena ed è un disastro. Code chilometriche, corse degli autobus in tilt e mezzi pesanti diretti o provenienti dal cantiere dalla stazione Hirpinia, letteralmente bloccati. Una mattina d'inferno. E' stata solo un'illusione vedere il cantiere di notte durante le attività di fresatura dell'asfalto. E' andata meglio invece in località Santa Barbara dove il comune ha imposto all'impresa che sta realizzando le opere fognarie di notte. E al danno la beffa sulla Variante. La statale 90 verrà asfaltata in quel tratto ma la barriera new jersey, pericolosissima, causa di numerosi incidenti e disagi, a quanto pare non verrà rimossa.