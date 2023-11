Temperature a -6 gradi e 5 centimetri di neve: incanto polare sul Laceno Mezzi spazzaneve in azione dal mattino. Neve in tanti comuni della Baronia e Alta Irpinia

Una prima parentesi di inverno con il debutto della Dama Bianca e temperature polari ha interessato le aree interne della Campania. In provincia di Avellino ha nevicato stanotte in tanti comuni tra Baronia, Partenio, Valle Ufita, valle del Miscano, e Alta Irpinia e il risveglio è mozzafiato. Sul Laceno la temperatura è meno 6 gradi , e si è raggiunto un accumulo nevoso di 5 cm. La foto postata sulla pagina Laceno di facebook ha raccolto tantissimo like. Elle scorse ore neve anche a Bisaccia, Ariano, Monteverde e in altri comuni. Intanto da Bagnoli Irpino fanno sapere: viabilità libera con pneumatici da neve o catene a bordo (obbligo di Legge)Mezzi spazzaneve in azione dal mattino."Un grazie agli operatori che garantiscono un servizio costante alla località affinché tutti noi possiamo godere delle bellezze della neve e del Laceno", spiega Angelo Mattia Rocco di Duomo Travel.

Dal canto suo il sindaco Filippo Nigro spiega: "Sarà una stagione invernale da sold out, lo scorso anno strutture e ristoranti sono stati sempre pieni. Questo inverno ci aspettiamo di bissare. E stiamo lavorando per riavere gli impianti di risalita che garantiranno la svolta".