Legionella, resta chiusa la scuola Lusi ad Ariano: ordinanza prorogata Nuovo provvedimento cautelativo da parte del sindaco Enrico Franza

Nuova proroga di sospensione delle attività scolastiche dell'istituto comprensivo Giulio Lusi di Ariano Irpino. Tardano ad arrivare i risultati di Asl e Arpac e il sindaco Enrico Franza a scopo cautelativo si è visto costretto ad emanare un'ennesima ordinanza.

Eccola

Premesso che l’Asl Avellino dipartimento di prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica con nota assunta al Protocollo Generale dell’Ente n. 27705 in data 21/11/2023 ha rappresentato, a tutela della salute pubblica, la necessità di sospendere le attività scolastiche dell’Istituto in oggetto, per la presenza di una colonizzazione da Legionella Pneumopatia sg. 1 diffusa a tutto l’impianto idrico dell’Istituto scolastico, evidenziata da campionamenti effettuati da tecnici dell’Arpac, richiamata l’ordinanza sindacale n. 31 del 21/11/2023 “Sospensione delle attività scolastiche dell’Istituto Comprensivo “Giulio Lusi” Via Caduti di Via Nassirya” fino alla data del 26 novembre 2023, richiamata, altresì, l’ordinanza sindacale n. 32 del 26/11/2023 “Proroga sospensione attività scolastiche dell’Istituto comprensivo “Giulio Lusi” – Via Caduti di Nassirya – Ariano Irpino” per i giorni 27 e 28 Novembre 2023, viste le indicazioni delle Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi approvate nell’Accordo Stato –Regioni del 07.05.2015 e pubblicato sul portale del ministero della salute il 13.05.2015, dato atto che questo Ente ha posto in essere le misure precauzionali per la gestione del rischio legionella ed ha incaricato il gestore dell’impianto ad effettuare la bonifica e la sanificazione dell’impianto idrico – sanitario dell’istituto scolastico, al fine di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza e salute della fruizione dell’immobile da parte della popolazione scolastica, preso atto che il gestore dell’impianto in data 25.11.2023 ha comunicato l’ultimazione delle operazioni di bonifica e sanificazione dell’impianto idrico-sanitario, trasmettendo la relativa attestazione con indicazione dei prodotti utilizzati, per la successiva comunicazione all’ASL ed

all’Arpac, vista la nota prot. n. 28203 del 27/11/2023 di questo Ente di riscontro e trasmissione attestazione di bonifica e sanificazione indirizzata all’Asl ed all’Arpac, onsiderato che a seguito delle operazioni di bonifica e sanificazione è necessario attendere le eventuali ed ulteriori disposizioni degli organi competenti, quali Asle Arpac, per la riapertura del plesso scolastico, ritenuto, pertanto necessario prorogare l’Ordinanza di chiusura del plesso scolastico in questione in attesa delle comunicazioni da parte degli organi sanitari competenti ed in via precauzionale per ridurre situazioni di rischio per la popolazione scolastica, visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, tra le quali l’emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, ordina la proroga della sospensione delle attività scolastiche presso l’Istituto Comprensivo “Giulio Lusi” di Via Caduti di Nassirya, fino a diverso provvedimento adottato dal sottoscritto, in attesa delle comunicazioni da parte degli organi sanitari competenti ed in via precauzionale per ridurre

situazioni di rischio per la popolazione scolastica.