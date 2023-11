Tabelle e insegne cadute: una volta rimosse, condannate a morire nei depositi Un nuovo esempio arriva dalla variante Manna-Tre Torri bivio Orneta

E' successo ancora una volta lungo le nostre strade. Agli inizi del mese di novembre avevamo segnalato la presenza di tre tabelle indicanti le località Orneta, Monteleone di Puglia e Protezione Civile Campania, abbattute probabilmente dal vento o da uno schianto lungo la Variante Manna-Tre Torri, in direzione Napoli, bivio Orneta. Per circa un mese sono rimaste, pali compresi adagiate a terra nell'erba in attesa di essere ricollocate al loro posto, ma da stamane nulla di tutto ciò. Come spesso accade in questi casi, si è scelta la strada più semplice: quella di rimuoverle e collocarle in un deposito per poi finire nel dimenticatoio, in questo caso da parte dell'Anas.

Il problema riguarda molte zone del territorio irpino

Paletti completamente sradicati e cartelli adagiati sull'asfalto o inclinati. Sarebbe opportuno effettuare una ricognizione generale su tutto il territorio al fine di ripristinare la segnaletica nei vari punti.

In qualche zona il vento e la pioggia non c'entra. Molte tabelle fatiscenti o danneggiate necessitano di essere sostituite già da diverso tempo. Alcune sono state rimosse per motivi di sicurezza e non più ripristinate. L'ultimo caso nel rione Martiri sempre ad Ariano Irpino è stato chiarito dalla polizia municipale. I cartelli indicatori sono stati rimossi perchè illeggibili e la polizia municipale ne ha disposto il rifacimento.