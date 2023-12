Ariano, chiusura via Parzanese: presentata interrogazione urgente In campo il Patto Civico per Ariano con Marcello Luparella e Daniele Tiso



"Con un’interrogazione urgente presentata il 30 novembre 2023 abbiamo segnalato al sindaco e al dirigente dell’ufficio tecnico comunale lo stato di grave disagio e pericolo in cui versa da sabato scorso via Parzanese ad Ariano Irpino, chiusa in prossimità della strettoia finale a seguito del parziale cedimento di un vecchio edificio." E' quanto scrivono in una nota Marcello Luparella e Daniele Tiso del Patto Civico per Ariano.

"Abbiamo in particolare segnalato il grave pericolo per la sicurezza dei luoghi e per la regolare transitabilità della strada rappresentato dal doppio senso di marcia su una sede stradale di larghezza limitata e pieno di curve.

Abbiamo sollecitato come indispensabile un intervento, anche sostitutorio nell’eventuale inerzia dei proprietari dell’immobile interessato, al fine di rimettere in sicurezza i luoghi e ripristinare l’ordinaria percorribilità della strada.

Confidiamo in un’immediata soluzione della problematica che purtroppo, proprio in quanto collegata alla presenza di edifici fatiscenti, è comune a molte zone del centro storico, e andrebbe affrontata in modo organico e risolutivo, così come stiamo chiedendo fin dall’inizio di questa consiliatura."