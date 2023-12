Vittoria compie 110 anni: è la seconda donna più longeva della Campania Mirabella Eclano in festa per la super nonnina

Irpinia terra di ultracentenari. Una nuova storia di lunga vita arriva dalla provincia di Avellino, precisamente da Mirabella Eclano, dove Vittoria Zappone ha compiuto 110 anni. È lei la seconda donna più longeva della Campania. Vittoria Zappone ieri ha compiuto 110 anni ed è enrata far parte dell'elenco dei più longevi d'Italia piazzandosi al 22esimo posto. Due figli, ex sarta, nonna Vittoria ha spento le 110 candeline circondata dall'affetto dei suoi familiari e tanti concittadini, che hanno voluto farle visita, per farle gli auguri. Emozionatissimo il sindaco Ruggiero commenta: le 110 candeline di Vittoria sono il simbolo del sentimento che la nostra comunità coltiva per i suoi anziani. Un augurio speciale a questa bella signora, che custodisce e tramanda valori e sentimenti preziosi". Spiega il sindaco.

Il "titolo" di donna più longeva della nostra regione è di Nonna Laurina, al secolo Lucia Laura Sangenito, 113 anni, di Sturno. Un traguardo salutato in diretta TV anche da Fiorello, che su rai 2 volle salutare la dolce e arzilla nonnina. Insomma in provincia di Avellino si celebra un altro importante traguardo, che parla di vita lunga e storia che scorre nelle parole e insegnamenti di un'altra speciale nonnina. Da giovane faceva la maestra di taglio e cucito ad Ariano Irpino, mestiere che aveva imparato con la Singer nel suo paese natio, Santa Croce Del Sannio. Sul Tricolle conobbe Luigi Giardino, il giovane che sarebbe poi diventato il consorte e l’unico grande amore della sua vita. Una vita intensa quella di nonna Vittoria, piena di grandi esempi d’altruismo. Da circa 40 anni Donna Vittoria vive a Passo di Mirabella assieme alla sua famiglia.