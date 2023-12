Ariano: Autobus e mezzi pesanti in coda sulla Variante Manna-Tre Torri E' polemica contro i lavori di asfalto eseguiti di giorno sulla trafficata arteria

Autobus e mezzi pesanti in coda sulla Variante Manna Tre Torri ad Ariano Irpino a causa dei lavori intelligenti da parte dell'Anas. Seconda giornata di rifacimento del manto stradale, iniziata tra la nebbia, disagi e code snervanti.

Non bastava la croce quotidiana di Cardito, spina nel fianco da lunghi anni lungo la statale 90 delle Puglie.

Qui il comune, attraverso il sindaco Enrico Franza e il comandante della polizia municipale Angelo Bruno ha imposto all'impresa che sta eseguendo gli allacciamenti della rete fognaria di eseguire i lavori solo in notturna nel tratto insidiosissimo e caotico di località Santa Barbara. E i vantaggi si sono visti negli ultimi giorni. Sulla Manna Tre Torri invece non c'è stato verso così come una settimana fa lungo l'altra variante in località Maddalena dove la coda spaventosa è arrivata quasi a rione Martiri. Ma con chi parli....