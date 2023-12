L'Immacolata a Grottaminarda: tutto pronto per la madre di tutte le fiere La cittadina ufitana è pronta anche quest'anno ad accogliere migliaia di visitatori

Spazi assegnati agli espositori con largo anticipo, svariati settori merceologici, ordine e fluidità nei percorsi, massimo rispetto della sicurezza ed un ricco programma di animazione per i bambini. É tutto pronto a Grottaminarda per dar vita ad una nuova edizione della Fiera dell'Immacolata, una tradizione ultracentenaria che si adegua ai tempi nell'organizzazione ma resta una grande occasione di socialità e shopping natalizio.

Anche quest'anno vi sarà una suddivisione tra area dedicata ad agroalimentare-food (Corso Vittorio Veneto, Via Carpignano, Piazzale Giosuè Carducci) ed area abbigliamento, calzature ed accessori per la casa. La città è addobbata con luminarie a tema musicale, un grande albero di Natale ed una suggestiva Natività in piazza XVI Marzo. Dunque la cornice serale sarà quella bella dell'atmosfera natalizia. E dalle 18:00 partirà anche l'animazione con gli artisti di strada.

Questo nel dettaglio il programma:

Spettacolo di magia, clown e mangiafuoco: ore 18:00 piazza XVI Marzo.

Spettacolo di giocoleria: ore 19:00 piazza XVI Marzo.

Animatori in costume natalizio per fantasia palloncini, itineranti su corso Vittorio Veneto e Piazza XVI Marzo.

Farfalla luminosa itinerante su corso Vittorio Veneto e Piazza XVI Marzo.

Mascottes natalizie itineranti su corso Vittorio Veneto e Piazza XVI Marzo.

Grande attenzione ai servizi con ampia possibilità di parcheggio in località Condotto, sull'anello intorno al paese e presso l'Autostazione Air. Diverse postazioni per i bagni pubblici: aperti quelli di piazzale Padre Pio e poi bagni chimici presso il parcheggio Alcide De Gasperi, in via Largo Mercato ed in via Giosuè Carducci.

Ci saranno, naturalmente, anche due punti di "primo soccorso" da parte dell'Anpas in Via Valle e in Via Angelo Antonio Minichiello, segnalati come l'anno scorso da apposita segnaletica così come saranno segnalati, all'interno dell'area Fiera, i punti di "prima raccolta" in caso di emergenza. Come sempre grande disponibilità e collaborazione da parte dei Volontari della Pubblica Assistenza Grottaminarda su più fronti.

«Grazie ad una ulteriore razionalizzazione degli spazi espositivi la Fiera risulterà più compatta quest'anno - spiega l'Assessora delegata al Commercio ed alle Fiere, Doralda Petrillo - Sarà impiegata una superfice inferiore del paese e tutto sarà maggiormente concentrato nella parte centrale. Abbiamo eliminato dal percorso alcune zone considerate "poco appetibili" dagli esercenti. Allo stesso modo abbiamo lasciato agli ambulanti dell'ortofrutta, su loro richiesta, la stessa allocazione dei mercatini settimanali in Via Giosuè Carducci. Così come abbiamo concesso spazi ai proprietari dei negozi dislocati all’interno dell’aria fiera per dare massima visibilità anche alle loro vetrine. Allo stesso tempo massima attenzione alla sicurezza ed alla "accessibilità" per le famiglie con i passeggini e per le persone diversamente abili.

É stato un lavoro organizzativo capillare svolto con grande anticipo, quasi tutto on-line, all'insegna della programmazione, dell'ascolto di tutti i diretti interessati, della semplificazione per gli uffici e per gli esercenti, senza improvvisazioni dell'ultimo minuto come avveniva nel passato.

Invitiamo – conclude Doralda Petrillo – le famiglie a passare con noi il giorno dell'Immacolata, troveranno una calorosa accoglienza ed intrattenimento per i bambini insieme alla possibilità di fare shopping e di mangiare qualcosa di buono».