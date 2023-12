Ferrante cittadino onorario di Grottaminarda, Spera:"E' già da tempo uno di noi" Il direttore dell'Asl si commuove e dedica l'onorificenza alla sua famiglia e a tutta l'irpinia

"E' già uno di noi da tempo ed ora lo sarà ancora di più". Così Marcantonio Spera, sindaco ha salutato il conferimento della cittadinanza onoraria a Mario Ferrante conferita stamane a Grottaminarda. Una onorificenza avvenuta nel giorno della madre di tutte le fiere dedicata all'Immacolata e dell'inaugurazione del dipartimento di prevenzione dell'Asl.

"Un nuovo cittadino della nostra comunità, un cittadino illustre che oggi ha ricevuto il giusto riconoscimento con il conferimento ufficiale della cittadinanza onoraria ma lui è una delle menti illuminate più brillanti di questo territorio, che si è adoperato per le nostre aree interne, per l'Irpinia, la Valle Ufita, Ariano e Grottaminarda. E' questo è il messaggio. Un grande senso di appartenenza vera e concreta alla sua terra."

Condivisione da parte di tutti. Un riconoscimento votato all'unanimità da maggioranza e opposizione. E Ferrante, più volte commosso durante il suo discorso, circondato dall'affetto dei familiari, sindaci e della sua squadra ha ringraziato così il comune di Grottaminarda:

"Dedico questa giornata innanzitutto alla mia famiglia che spesso mi vede lontano da casa a causa dei miei tanti impegni di lavoro e mi sopporta trasmettendomi forza e determinazione. Un grazie a tutta l'amministrazione comunale e all'intero personale della mia Asl. E' una tappa per me molto significativa e importante che mi spinge a lavorare ancora di più per le nostre aree interne. Lo faremo sia a Grottaminarda, dove tra l'altro oggi abbiamo inaugurato un dipartimento di prevenzione all'avanguardia in una bellissima struttura, nel cuore di questa cittadina e sia in tutti gli altri comuni della provincia di Avellino. Ogni realtà avrà ciò che merita. Qui non esistono campanili. Lavoriamo in un'unica direzione migliorare i servizi sul territorio a partire dall'ospedale Frangipane dove nei prossimi mesi ci saranno nuovi traguardi importanti. Ora o mai più."