Calabritto: Proposta commemorazione per gli ex sindaci Sierchio e Zecca A presentarla il consigliere comunale di minoranza Giuseppe D'Alessio

Stamane durante la seduta consiliare, il consigliere comunale di minoranza Giuseppe D'Alessio ha presentato la seguente proposta consiliare per l'intitolazione di un luogo (a discrezione dell'amministrazione) in ricordo dell'ex Sindaco Giuseppe Sierchio. In aggiunta anche l'istituzione di una targa commemorativa in onore dell'ex sindaco avvocato Antonio Zecca, presso "Largo 23 Novembre" sito in Piazza Giacomo Matteotti.

La proposta è stata presentata al sindaco del comune di Calabritto, al consiglio comunale e all'ufficio tecnico comunale.

Si legge nel documento: "Il sottoscritto tramite la seguente proposta vuole ardimentosamente epifanizzare una forma di tributo e di onorificenza agli ex sindaci del comune di Calabritto, Giuseppe Sierchio e Antonio Zecca, entrambi tragicamente deceduti nelle scorse settimane. La proposta vuole elidere ogni perniciosa visione faziosa basando doverosamente il contenuto sul rispetto della storia socio-politica del nostro paese, a discapito di qualsiasi irosa e miserrima partigianeria."