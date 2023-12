Ufita e Baronia, terre di volontari: la grande sfida nelle aree interne/VIDEO Brindisi di Natale del Csv Irpinia Sannio

Un brindisi di Natale con le numerose associazioni di volontariato operanti sul territorio per fare un bilancio delle attività svolte, raccogliere consigli e indicazioni importanti e progettare azioni future. In campo il Csv Irpinia Sannio a Grottaminarda. Un incontro, quello che si è tenuto all'interno del castello d'Aquino che ha visto la partecipazione del presidente Raffaele Amore e della direttrice Maria Cristina Aceto, insieme ai consiglieri Antonietta Raduazzo, Don Giuseppe Campagnuolo, Francesco Giacobbe e Michele De Luca. Tra i presenti Sonia Bruno, particolarmente attiva in maniera silenziosa e attenta nel sociale sia a Grottaminarda che nella comunità di Carpignano.