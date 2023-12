Grottaminarda, contest vetrina: 23 negozi in gara, a gennaio il verdetto Successo per l'iniziativa dell'amministrazione comunale

Fantasia, luci, artigianalità, tradizione e modernità gli elementi che hanno contraddistinto gli addobbi delle bellissime vetrine in gara, tutte nel segno dell'atmosfera natalizia e dell'accoglienza. L'intento del Contest era proprio quello di contribuire a creare l'atmosfera di festa, di incrementare l'attrattività della città e di dare visibilità ai negozi.

Ciascuna vetrina in gara, infatti, è stata singolarmente pubblicata sulla pagina facebook del comune di Grottaminarda dove resterà visibile e dove è ancora possibile mettere like, basta scorrere il profilo per vedere tutti i report fotografici e scegliere la vetrina preferita.

I numero di like sarà tenuto in considerazione per la decisione finale, in pratica la scelta popolare attraverso facebook varrà come "settimo giurato".

Gli altri giurati sono: il sindaco, Marcantonio Spera, la presidente del consiglio, Virginia Pascucci, dall'assessora al commercio, Doralda Petrillo, l'assessora agli eventi, Marilisa Grillo, la consigliera delegata all'Urp, Franca Iacoviello e la componente dello staff del sindaco, Rosalba Basile.

I criteri specifici con cui avverrà la scelta saranno: creatività, valore artistico, eleganza, rispetto della tradizione, illuminazione natalizia outdoor.