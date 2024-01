Ariano: Rosa Tommasiello, prima ultracentenaria del 2024 in Campania Per lei la visita speciale del vescovo Sergio Melillo insieme al parroco don Vincenzo Losanno

E' Rosa Tommasiello, la prima ultracentenaria del 2024 in Campania. Il traguardo, ad Ariano Irpino in contrada Arnola non molto distante dal Santuario di San Liberatore. Per lei in questo giorno di festa, la visita speciale del vescovo Sergio Melillo, insieme al neo parroco don Vincenzo Losanno.

Quattro figli: Michelina, Ettore, Gina e Luisa. Un esercito di nipoti, pro nipoti e trisnipoti. Vita semplice, fatta di onestà, amore e fede.

Tre anni fa, in piena pandemia festeggiò insieme al compianto marito Amalio Schiavo, le nozze di quercia. Fu un grande giorno, un traguardo di quelli che non capitano facilmente.

A nonna Rosa, un augurio speciale e affettuoso da parte dell'intera comunità arianese, sindaco in testa e dalla nostra redazione.