Rottura della condotta idrica a Villamaina: erogazione dell'acqua sospesa Lavori di riparazione in corso da parte dell'alto calore

L’alto calore servizi ha comunicato che, a causa di una rottura sulla condotta adduttrice in agro del comune di Villamaina, l’erogazione idrica è sospesa.

Sono in corso i lavori di riparazione, per i quali si prevede l’ultimazione in tarda serata.

Ad informare la popolazione, il comune di Ariano Irpino, a seguito della comunicazione ricevuta dall’alto calore servizi spa attraverso una pec.