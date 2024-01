Grottaminarda modello scuola: nasce l'istituto omnicomprensivo Piano di dimensionamento della rete scolastica della regione Campania

L'Istituto Omnicomprensivo di Grottaminarda nasce per effetto del piano di dimensionamento della rete scolastica della regione Campania aggregando all’Istituto comprensivo “San Tommaso D’Aquino” di Grottaminarda, l'Istituto d’Istruzione Superiore “I.I.S.S. Grottaminarda", salvaguardando così il mantenimento di un'Istituzione scolastica autonoma sul territorio.

«Siamo soddisfatti del risultato ottenuto – afferma l'assessora all'istruzione del comune di Grottaminarda, Marilisa Grillo - gli alunni non devono e non possono essere merce di scambio. Il nascente polo didattico “Istituto Omnicomprensivo Grottaminarda”, ha l’obiettivo di rafforzare una reale filiera formativa di continuità scolastica 0 -19 anni, un percorso formativo ed educativo con dei traguardi che si raggiungono nel tempo: il famoso “curricolo verticale”.

Questa scelta è dunque finalizzata a dare una continuità scolastica ai nostri studenti, evitando di andare a tamponare di anno in anno, le singole criticità connesse all’importante calo demografico della popolazione in età scolastica. In tale ottica si pone il superamento dell’identità tra classe demografica e aula, anche al fine di rivedere il modello scuola.

Vale la pena ricordare la completezza ed il ventaglio in tema di formazione ed istruzione che Grottaminarda offre agli studenti con scuole di ogni ordine e grado, dal Micro-Nido ai Corsi Universitari – continua l'assessora Grillo - Grottaminarda risulta capofila del "Fablab Hirpinia"; proponente dell’Its fondazione “Antonio Bruno”, Scuola di alta specializzazione post-diploma nel settore della meccatronica, grazie ad una sinergia tra Confindustria Avellino, Comune di Grottaminarda ed oltre 40 azienda private. La nostra città è sede distaccata di due Università: “L.Vanvitelli” e da quest’anno “UniSannio”».

Anche il sindaco, Marcantonio Spera, interviene sulla questione dimensionamento scolastico:

«Colgo l'occasione - afferma il primo cittadino - per ringraziare il presidente De Luca, l'assessora regionale Lucia Fortini e quanti si sono adoperati per l'edilizia scolastica e per il finanziamento "Scuola Viva in cantiere 2023".

Ringrazio, inoltre, l'assessora Lucia Fortini per la competenza, la sensibilità e la correttezza con la quale ha affrontato la questione delicatissima inerente il dimensionamento scolastico che ha visto due comunità limitrofe in contrapposizione nonostante il grande sforzo di abnegazione, tolleranza, e sopportazione dell'amministrazione di Grottaminarda.

Per settimane abbiamo reagito con il silenzio ad attacchi "ignominiosi e concentrici" da parte di una "antipolitica" aggressiva e maligna, per continuare anche oggi con il silenzio dell'indifferenza in risposta agli attacchi squallidi e privi di fondamento ricevuti anche da tanti esponenti istituzionali oramai dichiaratamente in guerra con la comunità di Grottaminarda.

Come sindaco di Grottaminarda e neoeletto consigliere provinciale, nei prossimi giorni, porterò all'attenzione del presidente del consiglio provinciale e del consiglio intero le questioni inerenti l'Istituto superiore Grottaminarda, fiore all'occhiello della nostra città e dell’intera provincia, e pare oggi in grandi difficoltà per vari tentativi strani di attacco e di ridimensionamento, interni ed esterni. Pertanto - conclude Marcantonio Spera - riprenderemo con vigore, per il nuovo anno, un'attenta vigilanza sul patrimonio comunale al fine di proteggerlo e rilanciarlo».