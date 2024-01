Grottaminarda, raccolta dell'olio esausto: ecco il calendario 2024 Le modalità di conferimento illustrate dal comune

Nel 2023 la Ecopan ha raccolto in totale circa duemila litri di olio alimentare esausto a Grottaminarda che si conferma, anche per quest'anno, uno di comuni più virtuosi in Irpinia.

Bisogna continuare così e fare sempre meglio perchè evitare di sversare negli scarichi gli oli residui di frittura o delle scatolette di tonno e di altre conserve, è un gesto di grande civiltà nei confronti dell'ambiente: si riduce il livello di inquinamento, si ricicla un prodotto per altri usi ma si evita anche di rovinare le tubature dei propri scarichi domestici.

Per segnalare eventuali disfunzioni o per info è possibile contattare la società che si occupa del servizio chiamando il 349.1468687.

Le modalità di conferimento per il 2024 restano invariate, quindi si invitano i cittadini a lasciare la tanichetta ben visibile davanti l'abitazione entro le ore 7:30.

Gli operatori dopo aver svuotato la tanichetta la lasceranno nello stesso luogo affinchè si possa riutilizzare per i successivi conferimenti.