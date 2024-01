Ariano, un'intera contrada completamente al buio: viviamo nel terrore Situazione assurda ed irrisolta da mesi in contrada Manna, abitanti esasperati

Un’intera contrada completamente al buio, dall’edificio scolastico fino all’ultima abitazione prima del vallone. Sta diventando davvero un incubo questa storia per gli abitanti di contrada Manna ad Ariano Irpino. Ed ora la situazione è ulteriormente peggiorata.

Ed è proprio il caso di dire: “Mentre si studia, all’ufficio tecnico comunale, il malato muore.” Sono mesi e forse anche più che va avanti questa storia, senza soluzione. A preoccupare le famiglie è soprattutto l’emergenza furti.

“Tutto questo non ci aiuta, anzi ci fa vivere ancora di più nel terrore - è la rabbia e indignazione della gente, oramai davvero stanca di fronte a questa situazione irrisolta - ma possibile che non si riesce ad individuare la problematica e a risolverla. Siamo davvero stanchi, non ce la facciamo più. Viviamo la sera, affacciati alle finestre con la paura di essere assaliti dai ladri.

La mancanza di illuminazione pubblica, non ci permette di verificare chi transita nella nostra zona, se ci sono auto o persone sospette. E’ davvero buio pesto.

Se c’è qualche spiraglio di luce lo si deve alle tende aperte e luci davanti alle porte. Mentre fino a qualche giorno fa ad illuminare leggermente la strada ci avevano pensato le luminarie di Natale. Ma le feste ora sono finite. Chi rientra a casa deve munirsi di torce e rischia anche di essere scambiato per un ladro. E’ vergognosa questa situazione.

Non ce la facciamo più.” Ora basta. Annunciata nelle prossime ore una mobilitazione e raccolta di firme.