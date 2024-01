Inciviltà: scarti di verdura lasciati in strada dopo il mercato Accade ormai frequentemente ad Ariano Irpino, nel piano di zona in barba ad ogni regola

Scarti di verdura lasciati in strada, sotto una scalinata dopo il mercato ortofrutticolo. Accade ormai frequentemente ad Ariano Irpino, nel piano di zona in barba ad ogni regola.

C’è chi evidentemente anziché smaltire la merce negli appostiti cassonetti, preferisce lasciarla nel posto più vicino, a volte accanto contenitori situati vicino al palazzetto dello sport per più giorni o come si può vedere dalla foto, in via Viggiano di fronte alle cosiddette case gialle.

E a raccoglierla? Ci pensa un cinghiale affamato, ormai diventato di casa in questa zona. Un appello viene rivolto agli ambulanti a non lasciare residui a terra o nelle vicinanze dopo il mercatino del sabato. E al comune, a bonificare l’intera scalinata sottostante il palazzetto dello sport. Ci sono rifiuti sparsi ovunque, fogliame e sporcizia varia.

E’ una stradina attraversata quotidianamente da tante persone e non è più possibile fare finta di niente.