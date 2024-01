Grottaminarda, via Torquato Tasso: "Il nostro lunedì da prigionieri in casa" L'appello degli abitanti al Comune

"Ogni lunedì la stessa storia, nel giorno del mercato settimanale è un imprese uscire di casa. In via Torquato Tasso è caos totale." La segnalazione arriva direttamente dagli abitanti del luogo.

"Non bastava il degrado, l'incuria e inciviltà a pochi metri dal casello autostradale in via Giacomo Leopardi dove nulla è stato fatto finora tranne una timida comparsa della polizia municipale.

Siamo letteralmente sequestrati in casa, ci tocca fare il piantone sul balcone o le sentinelle davanti alla porta nella speranza che qualcuno esca e lasci un passaggio. Abbiamo allertato anche i vigili ma nulla. La situazione peggiora sempre di più. Durante la settimana succede lo stesso per via dei tanti lavoratori che lasciano qui le macchine per ore ed ore.

Sollecitiamo un intervento a chi di competenza per risolvere questa incresciosa situazione, delimitando la zona con un'apposita segnaletica."