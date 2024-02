Discepolo: "La battaglia per la piattaforma logistica sarà una priorità" Entra nel vivo il masterplan della regione Campania in Valle Ufita

"La realizzazione della stazione Hirpinia in Valle Ufita è una grande opportunità da cogliere, un momento davvero importante di ripensamento di quello che può essere questo territorio. Uscire finalmente da un isolamento per recuperare tutte le potenzialità legate alla ricchezza di queste aree e agli elementi di innovazione che arriveranno. La battaglia per la piattaforma logistica sarà un altro elemento significativo."

Lo ha detto ad Ariano Irpino l'assessore regionale Bruno Discepolo accanto ai due sindaci di Ariano Irpino e Grottaminarda Enrico Franza e Marcantonio Spera, uniti insieme agli agli altri primi cittadini dei comuni dell'Ufita, Cervaro, Calore, Miscano e parte del Sannio nel portare avanti un processo di sviluppo che segnerà finalmente la grande svolta delle aree interne, lontano da ogni logica di campanile.

Significativa dopo l'incontro operativo sul masterplan tenutosi nel museo civico di palazzo Forte è stata la visita della delegazione si sindaci, tecnici ed amministratori insieme all'assessore Discepolo nel cantiere della stazione Hirpinia dove i lavori procedono a spron battuto.