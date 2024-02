Potenziati i servizi per l’infanzia ad Ariano: ecco il gioiello Orneta Apre il servizio sperimentale. Sinergia tra comune e consorzio sociale A1

Potenziati i servizi per l’infanzia nel comune di Ariano Irpino. Apre il servizio sperimentale in località Orneta in una struttura realizzata con i fondi Por Campania sviluppo europei 2019.

Piena sinergia tra l’ente comune ed il consorzio sociale A1. Esprime soddisfazione l’assessore alle politiche sociali del comune di Ariano Irpino Pasqualino Molinario.

"Dal mio insediamento, in piena sinergia con il sindaco Enrico Franza, abbiamo aumentato l’offerta sociale dei servizi dell’infanzia. Da 30 posti presso il micronido di località Piano di Zona siamo passati a 90 posti con l’apertura del Sin di località Martiri e l’imminente apertura del servizio di località Orneta, oltre i 30 posti di un micronido parificato."

Gli asili nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l’accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

"Sono passati 50 anni dalla prima legge sugli asili nido, da allora è cambiata la concezione del servizio: da assistenziale a educativo. Il presidente del consorzio sociale A1 Augusto Morella, il direttore Enzo Solomita e l’ufficio tecnico del comune di Ariano Irpino stanno lavorando in piena sinergia per l’apertura. Per l’iscrizione occorre scaricare il modulo dal sito del consorzio sociale A1 .

All’inaugurazione sarà invitata l’assessore alle politiche sociali della regione Campania Lucia Fortini.