Giornata di raccolta del farmaco: maratona della solidarietà ad Ariano Volontari della pubblica assistenza Vita alla farmacia del tricolle

Partita di buon mattino, come in tutta Italia la maratona della solidarietà alla farmacia del tricolle di Ariano Irpino, in occasione della giornata di raccolta del farmaco.

"Le difficoltà economiche riguardano ormai tutte le famiglie, povere e non povere, ma quelle povere risentono maggiormente della crisi che dura da anni e dell’inflazione degli ultimi mesi."

In campo una squadra di volontari della pubblica assistenza Vita, che sabato prossimo come ogni anno farà tappa anche a Bonito.

Dal 2000, ogni anno, a febbraio, migliaia di volontari di Banco Farmaceutico presidiano le farmacie che aderiscono all’iniziativa, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci per le realtà assistenziali e caritative del territorio. Ogni realtà è collegata a una o più farmacie della propria provincia; il farmacista, in base alle indicazioni dalle associazioni benefiche, indirizza il cliente, suggerendo le categorie di farmaci di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno.



La raccolta copre tutte le categorie dei prodotti da banco: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie.



In 23 anni la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto oltre 7 milioni di farmaci, pari a un valore di superiore a 24,5 milioni di euro. L’ultima edizione ha visto il coinvolgimento di 5.628 farmacie e oltre 25.000 volontari; dei 598.178 farmaci raccolti hanno beneficiato almeno 400.000 persone assistite dai 1.892 Enti convenzionati con Banco Farmaceutico.