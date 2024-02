La protesta dei trattori: corteo imponente questa sera ad Ariano Momento clou alle ore 19 in piazza plebiscito

E' la volta di Ariano Irpino. La protesta dei trattori si snoderà questa sera lungo le strade del tricolle. Tutto avverrà come sempre in maniera ordinata e nel rispetto della legalità, d'intesa con le forze dell'ordine, nell'ottica di una piena collaborazione che finora non è mai mancata e ha contraddistinto il movimento spontaneo in questa lotta grazie ad una organizzazione puntuale e curata nei minimi dettagli.

Agricoltori arianesi che hanno fatto già sentire alta la propria voce nelle varie mobilitazioni in Valle Ufita e ad Avellino e che conoscono bene le battaglie a sostegno di un territorio da anni bistrattato.

La partenza dal presidio di Flumeri è prevista nel pomeriggio di oggi alle ore 17.00. I mezzi transiteranno lungo la Variante Marra-Tre Torri. Giunti all'altezza della rotatoria, a mò di staffetta, si aggregheranno alla carovana decine di agricoltori arianesi. L'arrivo in piazza Mazzini è previsto per le ore 18.30 e in piazza plebiscito, sotto palazzo di città alle 19.00 dove ad attendere la carovana ci sarà il sindaco Enrico Franza insieme ad altri esponenti dell'amministrazione comunale. Rientro ordinato verso il presidio di Flumeri alle ore 20.00.

Crescono le adesioni in queste ore. Il tam tam degli operatori della terra da una contrada all'altra del tricolle lascia immaginare una massiccia partecipazione e perchè no il sostegno morale della popolazione e dei commercianti, lungo le strade e al loro arrivo in piazza plebiscito.

E domani con partenza sempre dal presidio autorizzato di Flumeri, sarà la volta di Sturno, Gesualdo, Villamaina, Frigento e Guardia Lombardi.