Giornata della prevenzione con Iannace: grande successo a Melito Irpino Ben 170 visite effettuate e come sempre grande organizzazione

Ben 170 visite effettuate e come sempre grande organizzazione. Ennesimo successo nelle aree interne per le giornate della prevenzione.

L'iniziativa itinerante, promossa come sempre dalla pubblica assistenza Vita guidata da Guglielmo Ventre ha visto la presenza attiva del parroco della parrocchia di Sant'Egidio Abate don Michele Puopolo e dei volontari del luogo.

Grande vicinanza e affetto da parte di tutto al medico senologo Carlo Iannace che anche in questa circostanza non ha fatto mancare la sua presenza, mostrando come sempre grande disponibilità e professionalità. Presente Celestino Grande ecografista e l'esperto dermatologo Pietro Annese. Attività di prevenzione che proseguirà senza sosta in Irpinia.