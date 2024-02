Il sottosegretario Ferrante visita il cantiere della Galleria di Grottaminarda Il sindaco Marcantonio Spera sottopone al rappresentante di governo la vertenza Ufita

Visita a sorpresa del sottosegretario di stato al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Tullio Ferrante, al cantiere per la realizzazione della Galleria Grottaminarda della tratta ferroviaria ad Alta Velocità e ad Alta Capacità Napoli /Bari.

Alle 9,15 il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, è stato contattato telefonicamente dal Gabinetto del Ministero ed ha immediatamente raggiunto il cantiere, insieme ad altri amministratori per salutare il rappresentante di Governo.

L’occasione è stata favorevole per sottoporre all’attenzione del Sottosegretario le necessità del Territorio: il futuro della IIA e la realizzazione della Piattaforma Logistica. La grande “Vertenza Ufita” che tutti i sindaci, i Sindacati, le Istituzioni, gli Imprenditori ed i cittadini stanno portando avanti per il Polo Logistico.

Su questa infrastruttura Ferrante si è detto certo che rappresenti il futuro delle aree interne. Si è dichiarato molto collaborativo per le sorti della Piattaforma Logistica ed entusiasta del lavoro che i Sindaci stanno portando avanti per l'Area Vasta ed il Masterplan per il quale è stato investito proprio il Sindaco di Grottaminarda nel ruolo di mediazione con RFI, ovviamente presente all'incontro.

Spera si dice soddisfatto da questa interlocuzione inaspettata ed importante e rimarca la necessità di non abbassare la guardia:

«Ho ribadito anche con il Sottosegretario che l’Irpinia vuole passare da una condizione marginale di area interna e periferica della Regione Campania ad area centrale e strategica di tutto il Sud. La Piattaforma Logistica consentirà la nascita di un Polo Logistico di importanza internazionale nella Valle Ufita con il parallelo incremento di industrie di vario interesse e dello stesso trasporto su gomma.

Tutto questo è alle porte e una cattiva politica lo ha messo in pericolo. Al centro della Valle Ufita lo Stabilimento di Industria Italiana Autobus che – conclude Spera – potrebbe diventare l'emblema della Rinascita ed il volano di quello sviluppo imprenditoriale tanto atteso».