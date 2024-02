Carpignano, il sogno di Felice Lanza: "Abbracciare Papa Francesco" L'invito al Santo Padre a visitare il Santuario della Madonna Nera

Da 60 anni al fianco della Madonna di Carpignano da veri devoti e con un desiderio grande nel cuore: abbracciare Papa Francesco.

E' la storia di Felice Lanza e Antonia Moscaritolo, 80 anni entrambi residenti in via Fontana Ceraso a Grottaminarda, lungo la strada che porta Santuario della Madonna nera, accanto al vecchio frantoio.

Felice, più volte miracolato dalla Vergine in momenti decisamente difficili e delicati della sua vita, ha scritto ben quattro lettere al Santo Padre, ricevendo anche una risposta. Il suo sogno è quello di una visita in Irpinia, in questo luogo ricco di storia e tradizioni. Se ne parla da anni ed è un desiderio che Lanza e Moscaritolo hanno continueranno a coltivare.

"La sua presenza - afferma Felice Lanza - sarà per tutti noi, motivo di fiducia e coraggio. Nei suoi viaggi in varie parti del mondo abbiamo notato la gioia di quei cristiani e non che l'hanno accolta perchè con la sua presenza ha portato a quei popoli il Vangelo di Cristo.

Anche noi abbiamo bisogno della sua presenza in questa terra d'Irpinia dove ancora ci assillano problemi come povertà, emigrazione, disoccupazione dei giovani, anziani soli e tante mancanze di aiuti. Sempre fedeli a Cristo, dal Santuario della Madonna di Carpignano ogni giorno rivolgiamo le nostre preghiere a voi."