Ciclismo, medio fondo primavera: fervono i preparativi ad Ariano Un evento sportivo di rilievo e prestigio nazionale

C’è grande attesa per la gara ciclistica VI^ medio fondo primavera che si svolgera’ il prossimo 25 aprile ad Ariano Irpino. Un evento sportivo di rilievo e prestigio nazionale, infatti , la gara è valevole come prova unica nazionale del campionato nazionale mediofondo (centro sportivo italiano).

La macchina organizzatrice è in pieno fermento per regalare agli appassionati delle due ruote e non un grande spettacolo pedalando sulle strade della verde Irpinia dell’appenino sannita ai confini tra Campania e Puglia.

La partenza è dal Viale Tigli (stadio comunale) prevista alle 8:30 e l’arrivo in Piazza Plebiscito Ariano Irpino. La competizione si svolgera’ su un percorso unico di 114 Km e un dislivello di 1700 metri.

Le iscrizioni si possono effettuare singolarmente e come squadra su www.speedpass.it , ulteriori informazioni si possono consultare sul sito www.mediofondoprimavera.it , oppure scivere a info@mediofondoprimavera.it, anzivinocelestino@libero.it, per informazioni contattare responsabile della manifestazione Anzivino Celestino al 320.7739933.

Gli iscritti avranno diritto ad un pacco gara con gadget, integratori e prodotti tipici locali, area parcheggi free, servizio doccia, convenzione alberghiere, guida turistica free per visite guidate (da visitare villa comunale, centro storico, museo), area animazione, pasta party, assistenza medica, carro scopa, presidio intersezioni, moto staffette, riprese tv e foto e come consueto la premiazione ai vincitori assoluti e per categoria. Dunque, ci sono tutti gli ingredienti per una giornata all’insegna dello sport.