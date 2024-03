Le reliquie di San Pio a Melito Irpino: è il giorno della fiaccolata in paese Alle 18 la solenne celebrazione presieduta dal Vescovo Sergio Melillo

E' il giorno della fiaccolata in paese, lungo tutta la circumvallazione a Melito Irpino in onore di Padre Pio, nell'ultimo giorno di permanenza delle sue reliquie, accolte con grande calore, fede e devozione giovedì scorso dalla comunità melitese alla presenza delle autorità cittadine con tanto di gonfalone e picchetto d'onore dei carabinieri in alta uniforme. Un evento straordinario curato nei minimi dettagli dal parroco don Michele Puopolo. Ieri nella chiesa madre c'è stata la via crucis a cui hanno preso parte numerosi fedeli e oggi a partire dalle 15.30 una serie di momenti che si concluderanno a tarda sera.

Il programma

Ore 15.30 incontro con i bambini delle primarie "Cantiamo a San Pio". Ore 17.30 chiesa Madre Santissimo Rosario, alle 18.00 la celebrazione presieduta dal Vescovo Sergio Melillo. A seguire la fiaccolata flambè per tutta la circumvallazione. "Le famiglie lungo il percorso della processione, sono invitate ad addobbare con coperte e ceri, balconi e cancelli." Arrivo nella chiesa di San Pio che resterà aperta fino alle 23.00.

Domani, domenica 3 marzo: terza domenica di quaresima: "Astinenza". Unica messa davanti alla chiesa di San Pio. Ore 10.30 rosario, ore 11.00 santa messa. Causa maltempo la funzione religiosa sarà celebrata nella chiesa madre.