Grottaminarda: convocata nuova seduta del consiglio comunale Riflettori su distretto duffuso, aliquote Imu e nuovo gruppo consiuliare

La presidente del consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria del consesso per martedì 5 marzo alle ore 18:00, (senza ora di tolleranza).

Il consiglio comunale che come sempre si svolgerà nell'aula "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi e che sarà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale you tube dell'ente, prevede la discussione di 4 punti all'ordine del giorno.

Si comincia con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Al secondo punto: il distretto diffuso del commercio "Terre dell'Ufita", approvazione atti. Al terzo punto l'approvazione delle aliquote Imu per l'anno d'imposta 2024. Al quarto ed ultimo punto la formazione di un nuovo gruppo consiliare.